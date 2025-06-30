استشهاد معتقل إداري بمستشفى "سوروكا" الإسرائيلي

وكالات

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيان، اليوم الاثنين، استشهاد المعتقل الإداري لؤي نصر الله (22 عاما) من مدينة جنين (شمالي الضفة الغربية) في مستشفى "سوروكا" وذلك بعد نقله من سجن النقب الإسرائيلي.

وأوضحت أن الشهيد نصر الله اعتُقل منذ 24 مارس 2024 إداريا، ليُضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا نتيجة الجرائم المنظمة وغير المسبوقة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل التعذيب والإهمال الطبي والتجويع.

وأشار البيان إلى أن استشهاد نصر الله يرفع عدد شهداء الأسرى منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 73 شهيدا، وبلغ إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ 1967 حتى اليوم 310 شهيدا.