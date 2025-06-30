صحة غزة تحذر من نقص حاد في الأدوية وتناشد لإنقاذ المرضى

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، أن القطاع يعاني من نقص حاد في المضادات الحيوية اللازمة لعلاج مرض التهاب السحايا، محذرا من تداعيات صحية كارثية نتيجة ذلك.

وقال المدير العام لوزارة الصحة منير البرش إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب إبادة جماعية وعمليات تطهير عرقي في القطاع.

وأشار، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إلى أن 16 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي في قطاع غزة، في ظل الانهيار المتواصل للمنظومة الصحية، محذرا من أن أكثر من 80 ألف مريض يواجهون مخاطر جدية نتيجة النقص الحاد في الأدوية.