إعلان

الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع الأدوية لـ12 شخصًا

04:03 م الإثنين 30 يونيو 2025

السلطات الهندية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نيودلهي- (أب)

قالت السلطات الهندية اليوم الاثنين، إن انفجارا وحريقا بمصنع للأدوية بولاية تيلانجانا بجنوب الهند أودى بحياة 12 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.

وانتشلت إدارة الإطفاء جثث عشرة عاملين متفحمة في منطقة صناعية على بعد 50 كيلومترا من عاصمة الولاية حيدر آباد، حسبما قال مدير إدارة الإطفاء بالولاية جي في نارايانا راو لوكالة أسوشيتد برس.

قال راو إن شخصين آخرين توفيا متأثرين بالحروق التي لحقت بهما، وتم الإعلان عن وفاتهما في المستشفى، مضيفا أنه يجري إزالة ركام وحدة الصناعات الدوائية في شركة سيجاشي للبحث عن أي عاملين محاصرين .وأضاف أنه تم نقل نحو 30 عاملا مصابا إلى المستشفيات.

وقال راو " لقد وقع انفجار في وحدة التجفيف بالرش بالمصنع، التي تستخدم لمعالجة المواد الخام لتحويلها إلى مسحوق لصنع الأدوية".

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنه لفقدان أرواح، كما أعلن عن منح تعويض مالي بقيمة 200 ألف روبية هندية (2333 دولار) لكل من أسر الضحايا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السلطات الهندية ضحايا حريق مصنع الأدوية انفجارانفجار مصنع للأدوية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الأجانب يبيعون الدولار للاستثمار في الجنيه.. فما الأسباب؟
اقتصاد مصر ينمو بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات.. ما السبب؟
جبالي: تطبيق أحكام "الإيجار القديم" وضمان فاعليته يتوقف على تعهدات الحكومة
شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة