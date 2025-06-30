من هو أيمن عودة الذي صادق الكنيست الإسرائيلي على عزله؟

وكالات

في سياق التصعيد السياسي ضد النواب العرب في إسرائيل، صادقت لجنة الكنيست، اليوم الاثنين، بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوتين، على إقصاء النائب أيمن عودة من عضوية الكنيست، تمهيدًا لعرض القرار على الهيئة العامة للتصويت النهائي.ويتطلب تنفيذ قرار الإقصاء موافقة 90 عضوًا من أصل 120 في الهيئة العامة للكنيست، ليُصبح نافذًا، مع التنويه إلى أنه لا يمكن إلغاؤه لاحقًا من قِبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وفق ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم".

من هو أيمن العودة؟



-وُلِدَ في حيفا عام 1975، ونشأ في حي كبافير بالمدينة.



-درس الحقوق في جامعة ميهاي إمينسكو في رومانيا.



-عام 2001 اجتاز بنجاح امتحان نقابة المحامين في إسرائيل.



-ما بين عام 1998-2003 مَثل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) في مجلس بلدية حيفا.



-ما بين 2003-2006 عمل كمدير مشاريع في جمعية سيكوي، هي جمعية تدعم المساواة المدنية.



-عام 2006، انتُخِب أمينًا عامًا لحزب (حداش)، وظل يشغل هذا المنصب لمدة 9 سنوات.



-تم انتخابه عام 2015 رئيسًا لقائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) في انتخابات الكنيست العشرين.



-مؤلف كتاب "الجبهه الآن بالذات" وكذلك كراسيْن هما: "حقوقك البلدية" و"جواب عن كل سؤال في ضرائب البلدية ورُخص البناء" وذلك حينما كان عضوًا في بلدية حيفا.



-في سبتمبر 2016، تم اختيار عودة في المركز التاسع في قائمة "أكثر 100 شخصية تأثيرًا في الاقتصاد الإسرائيلي"، حسب مجلة "فورين بوليسي" العالمية.



-متزوج من نردين عاصلة، طبيبة نسائية، ولديهما ثلاثة أطفال.