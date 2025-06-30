طولها 2 سم فقط.. الصين تكشف عن "بعوضة تجسس"

(وكالات)

كشفت مؤسسة أبحاث دفاعية صينية عن طائرة تجسس متناهية الصغر على هيئة بعوضة، في خطوة تبرز التقدم المتسارع في تقنيات المراقبة العسكرية والتجسس الميداني للصين.

وجاء الكشف عن هذه الطائرة الحيوية الدقيقة خلال تقرير بثته قناة "CCTV-7"، التابعة لهيئة الإذاعة العسكرية الصينية.

وأوضح ليانج هشيانج، وهو طالب في جامعة الدفاع الوطني الصينية، أن المسيرة التي يحملها تشبه البعوضة، مشيرًا إلى أنها صُممت خصيصًا لمهام الاستطلاع وجمع المعلومات في البيئات القتالية الخاصة.

ويبلغ طول الطائرة 2 سنتيمتر فقط، بينما لا يتجاوز وزنها 0.3 جرام، وهي مزودة بجناحين صغيرين وثلاثة أرجل رفيعة، وتتمتع بقدرة على خفق الأجنحة بمعدل يصل إلى 500 مرة في الثانية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية.

وتحتوي هذه "البعوضة الآلية" على مجموعة من الحساسات الدقيقة المصممة خصيصًا للمهام الاستخباراتية السرية، كما عرض الفريق البحثي نموذجًا آخر مزودًا بأربعة أجنحة يمكن التحكم فيها عبر الهاتف الذكي، بحسب ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وأشارت الصحيفة الصينية، إلى أن صغر حجم الطائرة المسيرة يجعل من الصعب رصدها عبر أنظمة الرادار التقليدية، ما يمنحها ميزة استراتيجية في ميادين الحرب الحديثة.

تأتي هذه الخطوة الصينية في ظل تزايد الاعتماد العالمي على الطائرات بدون طيار الصغيرة في العمليات العسكرية. فقد طورت النرويج طائرة استطلاع بحجم الكف تُعرف باسم "بلاك هورنت"، وهي مستخدمة حاليًا من قِبل عدد من الجيوش حول العالم، بما في ذلك الجيش الأمريكي.

وتستخدم هذه الطائرة كاميرات وتقنيات تصوير حراري لجمع المعلومات بصورة سرية وسريعة.

وفي الولايات المتحدة، أطلقت وكالة "داربا" التابعة لوزارة الدفاع عام 2006 مشروعًا طموحًا تحت اسم " أنظمة الحشرات الهجينة الدقيقة الكهروميكانيكية" لإنشاء "سايبورج الحشرات" عن طريق وضع أنظمة ميكانيكية دقيقة داخل الحشرات.