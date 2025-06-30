الأوقاف الإسلامية: آلاف المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال يونيو

(وكالات)

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الاثنين، إن نحو 170 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سلسلة اقتحامات متواصلة منذ بداية الشهر.

وأشارت الأوقاف إلى أن المستوطنين نفذوا طقوساً تلمودية ورقصات علنية داخل باحات المسجد.

وأكدت الدائرة أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر يونيو الجاري بلغ نحو 3500 مستوطن، ما يعكس تصعيداً ملحوظاً في وتيرة الاقتحامات.

