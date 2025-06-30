إعلان

الأوقاف الإسلامية: آلاف المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال يونيو

02:42 م الإثنين 30 يونيو 2025

المسجد الأقصى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الاثنين، إن نحو 170 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سلسلة اقتحامات متواصلة منذ بداية الشهر.

وأشارت الأوقاف إلى أن المستوطنين نفذوا طقوساً تلمودية ورقصات علنية داخل باحات المسجد.

وأكدت الدائرة أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر يونيو الجاري بلغ نحو 3500 مستوطن، ما يعكس تصعيداً ملحوظاً في وتيرة الاقتحامات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دائرة الأوقاف الإسلامية القدس المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

اقتصاد مصر ينمو بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات.. ما السبب؟
جبالي: تطبيق أحكام "الإيجار القديم" وضمان فاعليته يتوقف على تعهدات الحكومة
شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة