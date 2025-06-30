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الكنيست الإسرائيلي يصادق على إقصاء النائب أيمن عودة

02:26 م الإثنين 30 يونيو 2025

الكنيست الإسرائيلي

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وكالات

صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوتين، على إقصاء النائب أيمن عودة من عضوية الكنيست، تمهيدًا لعرض القرار على الهيئة العامة للتصويت النهائي.

ويتطلب تنفيذ قرار الإقصاء موافقة 90 عضوًا من أصل 120 في الهيئة العامة للكنيست، ليُصبح نافذًا، مع التنويه إلى أنه لا يمكن إلغاؤه لاحقاً من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وفق ما أوردته صحيفة إسرائيل اليوم.

ويأتي هذا القرار في سياق تصعيد سياسي داخل إسرائيل ضد النواب العرب، فيما يترقّب المشهد السياسي تطورات التصويت المرتقب في الهيئة العامة.

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الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة إسرائيل
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