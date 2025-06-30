وزير الخارجية الألماني يتفقد الأضرار بعد غارات جوية على كييف

كييف- (د ب أ)

تفقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية الروسية المكثفة الأخيرة على أوكرانيا.

وفي العاصمة كييف زار الوزير أولا موقعا متنقلا للدفاع الجوي، ثم تفقد مبنى سكنيا في منطقة زولوميانسكا بعد تضرره من غارات جوية روسية في منتصف يونيو/حزيران الجاري. وكان من بين سكان المبنى موظفة في السفارة الألمانية. وكان هذا أحد أشد الهجمات على كييف في الآونة الأخيرة، وقُتل 23 شخصا في المبنى، من بينهم أطفال. بالإضافة إلى ذلك، أصيب 134 شخصا.

ووصل فاديفول إلى العاصمة كييف صباح اليوم على متن قطار خاص. وأُبقيت الزيارة سرية لأسباب أمنية لحين وصوله.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني خلال عطلة نهاية الأسبوع أن روسيا أطلقت أكثر من 500 طائرة مسيرة وصاروخ على البلاد خلال ليلة السبت/الأحد. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن إجمالي الهجمات، البالغ 537 هجوما، هو الأعلى منذ بداية الحرب. ووفقا للتقرير، سُجلت إصابات وأضرار جسيمة، بما في ذلك في البنية التحتية المدنية.

وجدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته للمجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب، مؤكدا ضرورة أن تكون بلاده قادرة على تعزيز دفاعاتها الجوية، معلنا استعداد بلاده لشراء أنظمة دفاع جوي، بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لتحقيق ذلك.