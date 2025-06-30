مرجع ديني إيراني كبير يصدر فتوى تخص ترامب ونتنياهو

وكالات

أصدر المرجع الديني الإيراني البارز، آية الله ناصر مكارم شيرازي، فتوى اعتبر فيها أن التهديدات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة "الكيان الصهيوني" ضد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي، تُعد بمثابة "محاربة"، في إشارة إلى المفهوم الفقهي الذي يحمّل صاحبه تبعات دينية جسيمة.

وفي بيان نقله موقع وكالة "مهر" الإيرانية، شدد شيرازي على ضرورة أن يتحمل المسلمون مسؤولياتهم تجاه هذه التهديدات، داعياً إلى مواجهتها بشكل جماعي.

وأضاف: "يجب على المسلمين حول العالم ردع هؤلاء الأعداء، وإجبارهم على الندم بسبب تصريحاتهم وأفعالهم الخاطئة".

وبحسب ما نقلته الوكالة، فقد جاء موقف المرجع الديني رداً على استفتاء تقدم به عدد من المؤمنين بشأن واجب المسلمين حيال ما وصفوه بتهديدات مباشرة تستهدف القيادة الدينية في إيران.

وجاء نص الفتوى كالآتي: "كل من يهدد القيادة الإسلامية أو المرجعية الدينية، أو يعتدي عليهما بقصد الإضرار بالأمة الإسلامية وسيادتها، يُعد في حكم المحارب. وبالتالي، فإن أي دعم أو تعاون من قبل المسلمين أو الحكومات الإسلامية مع من يطلق هذه التهديدات هو عمل محرّم شرعاً".

وختم شيرازي فتواه بالتأكيد على أن من يتحمل المشقة أو الخسارة في سبيل مواجهة هذه التهديدات، فله أجر المجاهد في سبيل الله، سائلاً الله أن يحفظ الأمة الإسلامية من شر الأعداء، وأن يُعجّل بظهور الإمام المهدي المنتظر.