إعلان

ارتفاع درجات الحرارة يهدد باندلاع حرائق الغابات فى جنوب أوروبا

10:45 ص الإثنين 30 يونيو 2025

حرائق الغابات فى جنوب أوروبا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أصدرت السلطات في دول جنوب أوروبا تحذيرات جديدة من خطورة اندلاع حرائق غابات، بعدما تجاوزت درجات الحرارة عتبة 40 درجة مئوية في إيطاليا وإسبانيا واليونان.

ويربط الخبراء بين تزايد وتيرة موجات الحر وشدتها بالتغير المناخي، محذرين من أن مثل هذه الأحوال الجوية القوية أصبحت شائعة بصورة متزايدة في منطقة جنوب أوروبا

وشهدت إيطاليا و اليونان وإسبانيا والبرتغال ارتفاع درجات الحرارة قبل مطلع الأسبوع، حيث لجأ السكان المحليون والسائحون للاحتماء منها.

وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى في ثلثي البرتغال أمس الأحد لمواجهة الحرارة الشديدة وحرائق الغابات، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أمس الأحد حالة التأهب القصوى في 21 من بين 27 مدينة تخضع للمراقبة، من بينها روما وميلانو ونابولي.

وأعلنت السلطات في اليونان أيضاحالة التأهب من وقوع حرائق غابات بسبب الطقس.

وكان حريق غابات كبير قد اندلع جنوب أثينا الخميس الماضي، مما اضطر السلطات لإجلاء المواطنين وإغلاق طرق بالقرب من معبد بوسيدون. وأدت الرياح القوية لانتشارالنيران، مما ألحق الضرر بالمنازل.

وسجلت مناطق بجنوب إسبانيا درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية، مما دفع السلطات لإصدار تحذيرات تتعلق بالصحة والسلامة.

وحذر الخبراء من أن شدة موجات الحرارة يمكن أن تؤثر على الحياة اليومية خاصة للفئات الأكثر ضعفا مثل كبار السن والأطفال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ارتفاع درجات الحرارة اندلاع حرائق الغابات جنوب أوروبا السلطات إيطاليا وإسبانيا واليونان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بـ6 كلمات.. ترامب يدعو لإنهاء حرب غزة

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة