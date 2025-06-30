تصل إلى 50 %.. بدء سريان اتفاق تجاري بين بريطانيا وأمريكا لخفض الرسوم



وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، دخول الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة حيّز التنفيذ، وهو الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وينص على خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع البريطانية.

البيان الحكومي أوضح، أن شركات تصنيع السيارات البريطانية، ستستفيد من خفض كبير في الرسوم الجمركية الأمريكية، من 27.5% إلى 10% فقط، ما يسهل دخول المركبات البريطانية إلى السوق الأمريكية.

كما تم إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل على واردات محركات الطائرات وقطع الغيار المرتبطة بها، وهي خطوة وصفتها الحكومة بإعادة تثبيت ما تم الإعلان عنه سابقًا هذا الشهر ضمن جدول زمني مشترك للتنفيذ.

رغم التقدم في بعض القطاعات، لا تزال الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من بريطانيا معلقة، وفقا لسكاي نيوز.

وذكرت الحكومة، أن الولايات المتحدة استثنت بريطانيا مؤقتا من رسوم تصل إلى 50 % فرضت هذا الشهر على دول أخرى، لكن هذه الاستثناءات مهددة بالانتهاء في 9 يوليو إذا لم يُبرم اتفاق نهائي.

وأضاف البيان أن لندن ستواصل إحراز تقدم نحو إلغاء كامل للرسوم الجمركية على منتجات الصلب الأساسية، وفق ما تم التوافق عليه مع واشنطن.

يأتي هذا الاتفاق في ظل سعي كلا البلدين لتقوية العلاقات التجارية بعد سنوات من التوتر الجمركي، خاصة عقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتغيرات السياسة التجارية الأمريكية في عهد ترامب.

ويتزامن تفعيل الاتفاق مع جهود بريطانية أوسع لتوسيع نفاذها إلى الأسواق الكبرى، في وقت تواجه فيه قيودًا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤًا في سلاسل التوريد العالمية.