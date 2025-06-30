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ترامب: اليابان تُمارس تجارة سيارات غير عادلة مع الولايات المتحدة

07:19 ص الإثنين 30 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اليابان تُمارس تجارة سيارات غير عادلة مع الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب، أن اليابان يجب عليها أن تزيد وارداتها من موارد الطاقة الأمريكية وغيرها من السلع للمساعدة في خفض العجز التجاري الأمريكي.

وتسعى طوكيو جاهدة لإيجاد سبل لإقناع واشنطن بإعفاء شركات صناعة السيارات اليابانية من الرسوم الجمركية المفروضة على صناعة السيارات والتي تبلغ 25% لما تلحقه من ضرر على قطاع التصنيع بالبلاد.

وتواجه اليابان أيضا رسوما جمركية متبادلة بنسبة 24% اعتبارا من التاسع من يوليو تموز ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق، وفقا للغد.

وقال ترامب في المقابلة التي أجرتها معه قناة فوكس نيوز: "لا يشترون سياراتنا، ومع ذلك نستورد الملايين والملايين من سياراتهم إلى الولايات المتحدة. هذا ليس عدلًا، وقد شرحت ذلك لليابان، وهم يتفهمون الأمر".

وأضاف: "لدينا عجز كبير مع اليابان، وهم يتفهمون ذلك أيضًا، الآن لدينا النفط. يمكنهم أخذ كميات كبيرة من النفط، ويمكنهم أخذ الكثير من الأشياء الأخرى".

وشكّل قطاع السيارات نحو 28% من إجمالي قيمة البضائع التي صدّرتها اليابان إلى الولايات المتحدة العام الماضي، والبالغة 21 تريليون ين 145 مليار دولار.

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