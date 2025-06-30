كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية لدفع مفاوضات التجارة مع أمريكا

وكالات

أعلنت وزارة المالية الكندية، أن كندا قررت إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية في محاولة لتسريع المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

أضافت الوزارة في بيان، أن رئيس الوزراء مارك كارني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستأنفان المفاوضات التجارية بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول 21 يوليو 2025.

كان ترامب قد صرح الأحد، أن المحادثات التجارية الأمريكية مع كندا ستتوقف إلى أن يحين الوقت الذي يتخلون فيه عن بعض الضرائب.

وقال الرئيس الأمريكي، إن كندا تعد بالنسبة للولايات المتحدة دولة يصعب التعامل معها منذ سنوات، وفقا للغد.

وقبل أيام أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستُنهي على الفور محادثات التجارة مع كندا ردا على ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها كندا على شركات التكنولوجيا، واصفا إياها بأنها هجوم مباشر وسافر على بلدنا.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال، إنه بناء على هذه الضريبة الفادحة، نُنهي بموجب هذا جميع مناقشات التجارة مع كندا، بأثر فوري.

وأضاف أن بلاده ستبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة السبعة أيام القادمة.