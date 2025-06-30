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إيران: الظروف غير مناسبة لاستئناف المفاوضات مع أمريكا

06:26 ص الإثنين 30 يونيو 2025

إيران وأمريكا

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وكالات

قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن الظروف غير مناسبة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وأوضح إيرواني: "إذا أراد الأمريكيون أن يفرضوا شروطهم علينا، فالمفاوضات معهم مستحيلة".

ومن جهة أخرى، نفى الدبلوماسي الإيراني توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها، بعدما دعت صحيفة محلية إلى إعدام مدير الوكالة الأممية رافايل غروسي كونه "جاسوسا".

وقال: "لا يوجد أي تهديد من جانب إيران ضد جروسي"، لكنه أكد أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا يمكنهم الآن دخول منشآتنا".

وفي السياق ذاته، أكد إيرواني أن إيران "لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية".

وتأتي تعليقات طهران بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته الرد على أسئلة من المشرعين، حول مدى تأثر إيران بالضربات قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي.

وقال ترامب: "تم محوه (البرنامج النووي) بشكل لم يسبق له مثيل".

وأضاف: "هذا يعني نهاية طموحاتهم النووية، على الأقل لفترة من الزمن"، وفقا لروسيا اليوم.

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إيران وأمريكا استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمم المتحدة
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