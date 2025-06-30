مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار على رجال إطفاء بولاية أمريكية



وكالات

أعلنت شبكة "فوكس نيوز"، فجر اليوم الاثنين، مقتل شخصين وإصابة آخرين بعد أطلق مسلح النار على رجال إطفاء استجابوا لحريق في منطقة كانفيلد ماونتن خارج كور دالين بولاية أيداهو الأمريكية.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن المشتبه به لا يزال في حالة فرار، وفقا لروسيا اليوم.

من جهته، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) استمرار إطلاق النار في غابة بالقرب من كور دالين بولاية أيداهو.

وأشارت السلطات المحلية إلى استمرار إطلاق النار بواسطة أسلحة عالية القوة بحوزة المشتبه به.

هذا وقالت وزيرة العدل الأمريكية بام باندي في بيان: "شكرا لوكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي المذهلين الذين يساعدون السلطات المحلية في أيداهو.. نحن نصلي من أجل الجميع".

وصرح روبرت نوريس قائد شرطة مقاطعة كوتيناي، بأن ضباط الشرطة الذين استجابوا لموقع الحادث يتعرضون للقنص، مؤكدا أن الوضع حرج للغاية.

وأكد أنه ليس من الواضح ما إذا كانوا يواجهون مطلق نار واحدا أم أكثر.

وذكر نوريس أنه يعتقد أن القتيلين كانا من رجال الإطفاء، مشيرا إلى أن عدد الإصابات غير معروف.

وشدد في السياق على أنه لا يوجد حل سهل لأجهزة إنفاذ القانون لإنهاء إطلاق النار.