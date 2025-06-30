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سيناتور أمريكي: زيلينسكي طلب شراء أسلحة أمريكية بتمويل أوروبي

01:39 ص الإثنين 30 يونيو 2025

فلاديمير زيلينسكي

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وكالات

قال السيناتور الأمريكي كريس كونز، إن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي طلب خلال قمة الناتو الأخيرة في لاهاي شراء أسلحة أمريكية بتمويل أوروبي.

وأضاف كونز: "هو لم يطلب التمويل الأمريكي لكمية كبيرة من الأسلحة، بل تحدث عن إمكانية شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية نظرا لأن الأوروبيين سيمولون الدفعة المقبلة من الأسلحة".

وأشار كونز إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى وسائل للدفاع الجوي.

وجاء ذلك في معرض تعليقه على لقائه مع زيلينسكي على هامش قمة الناتو في لاهاي، التي عقدت يومي 24 و25 يونيو، وفقا روسيا اليوم.

وتعهدت دول الناتو خلال قمة لاهاي بزيادة النفقات الدفاعية إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي مع تخصيص جزء من تلك النفقات لدعم أوكرانيا، حسب البيان الختامي للقمة.

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