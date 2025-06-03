الحوثيون: استهدفنا مطار "بن جوريون" بصاروخ "فلسطين 2" الباليستي

وكالات

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله ،الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، تنفيذ نفذنا عملية عسكرية ضد مطار اللد "بن جوريون" في يافا المحتلة بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2.

وأكد سريع، أن العملية العسكرية حققت أهدافها ودفعت بالملايين إلى الملاجئ، موضحا أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران مستمرة في عملياتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بتوقف مطار بن جوريون عن العمل مؤقتا بسبب الصاروخ الذي أطلق في وقت سابق من اليمن وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراضه.

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 139 موقعا بإسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري أنه اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن