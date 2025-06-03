إعلان

كتائب "الشهيد محمد الضيف" السورية تتبنى قصف الجولان بصاروخ "جراد"

11:35 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

صواريخ جراد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

تبنّت كتائب "الشهيد محمد الضيف" في سوريا، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجولان المحتل بصاروخي جراد.

وأوضح قيادي في كتائب الشهيد محمد الضيف في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن عملياتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي ردا على المجازر في غزة، مؤكدا أنها لن تتوقف حتى يتوقف قصف المستضعفين في غزة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الرئيس السوري أحمد الشرع مسؤول مباشرة عن كل تهديد وإطلاق نار تجاه إسرائيل، مؤكدا أن جيش الاحتلال سيرد عليه بكل حزم في أقرب وقت ممكن.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القذائف الصاروخية من سوريا انطلقت من منطقة تسيل التي عمل فيها الجيش عدة مرات مؤخرا.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه قصف بالمدفعية قبل قليل منطقة في جنوب سوريا ردا على إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا على حوض اليرموك غربي محافظة درعا.

وأفاد مصدر سوري، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة سحم الجولان بريف درعا، لافتا إلى أن طائرات إسرائيلية تحلق في أجواء الساحل السوري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كتائب الشهيد محمد الضيف قصف الجولان الاحتلال الإسرائيلي الجولان صاروخ جراد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وزيرة البيئة تحذر: مصر تقترب من منطقة نشاط زلزالي.. والاستعداد المبكر ضروري