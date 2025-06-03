كتائب "الشهيد محمد الضيف" السورية تتبنى قصف الجولان بصاروخ "جراد"

وكالات

تبنّت كتائب "الشهيد محمد الضيف" في سوريا، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجولان المحتل بصاروخي جراد.

وأوضح قيادي في كتائب الشهيد محمد الضيف في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن عملياتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي ردا على المجازر في غزة، مؤكدا أنها لن تتوقف حتى يتوقف قصف المستضعفين في غزة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الرئيس السوري أحمد الشرع مسؤول مباشرة عن كل تهديد وإطلاق نار تجاه إسرائيل، مؤكدا أن جيش الاحتلال سيرد عليه بكل حزم في أقرب وقت ممكن.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القذائف الصاروخية من سوريا انطلقت من منطقة تسيل التي عمل فيها الجيش عدة مرات مؤخرا.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه قصف بالمدفعية قبل قليل منطقة في جنوب سوريا ردا على إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا على حوض اليرموك غربي محافظة درعا.

وأفاد مصدر سوري، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة سحم الجولان بريف درعا، لافتا إلى أن طائرات إسرائيلية تحلق في أجواء الساحل السوري.