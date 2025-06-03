ردًا على إطلاق قذائف.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب سوريا

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القذائف الصاروخية من سوريا انطلقت من منطقة تسيل التي عمل فيها الجيش عدة مرات مؤخرا.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه قصف بالمدفعية قبل قليل منطقة في جنوب سوريا ردا على إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا على حوض اليرموك غربي محافظة درعا.

وأفاد مصدر سوري، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة سحم الجولان بريف درعا، لافتا إلى أن طائرات إسرائيلية تحلق في أجواء الساحل السوري.