إعلان

ردًا على إطلاق قذائف.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب سوريا

11:28 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

المدفعية الاسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القذائف الصاروخية من سوريا انطلقت من منطقة تسيل التي عمل فيها الجيش عدة مرات مؤخرا.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه قصف بالمدفعية قبل قليل منطقة في جنوب سوريا ردا على إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا على حوض اليرموك غربي محافظة درعا.

وأفاد مصدر سوري، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة سحم الجولان بريف درعا، لافتا إلى أن طائرات إسرائيلية تحلق في أجواء الساحل السوري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال الإسرائيلي القذائف الصاروخية سوريا إسرائيل محافظة درعا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كاتس: الشرع مسؤول عن كل إطلاق نار تجاه إسرائيل وسنرد عليه بحزم

إعلان

إعلان

وزيرة البيئة تحذر: مصر تقترب من منطقة نشاط زلزالي.. والاستعداد المبكر ضروري