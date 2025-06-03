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المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة

10:50 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

ماثيو ميلر

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وكالات
على الرغم من إصراره لم يزيد عن عام كامل، على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتبع القوانين الدولية في عدوانه على غزة، صّرح ماثيو ميلر المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، بأن "إسرائيل ارتكبت بلا شك جرائم حرب في القطاع".
وخلال مقابلة على شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية، سُئل ميلر عما إذا كانت تصرفات إسرائيل في قطاع غزة ترقى إلى إبادة جماعية، وقال: "لا أعتقد أن ما يحدث إبادة جماعية، لكنه بلا شك جرائم حرب".


وقال ميلر، إنه لم يتحدث بهذا الأسلوب أو يستخدم وصف "جرائم حرب" خلال فترة عمله الرسمية كمتحدث للخارجية الأمريكية: "حينما تكون على المنصة.. فأنت لا تعبّر عن رأيك الشخصي. لكنك تعبّر عن استنتاجات الحكومة.. وواشنطن لم تستنتج حينذاك أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، ولم تستنتج ذلك حتى الآن".

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ماثيو ميلر جرائم الحرب غزة الاحتلال الإسرائيلي
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