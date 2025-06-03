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البيت الأبيض: ترامب سيحضر قمة حلف شمال الأطلسي

10:45 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

كارولين ليفيت

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(د ب أ)

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في واشنطن اليوم الثلاثاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة في نهاية يونيو في هولندا.

وحتى الآن، لم يكن ترامب قد أكد حضوره الاجتماع. وكانت هناك تكهنات بأنه قد يتجنب القمة بسبب الخلافات داخل الحلف العسكري بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي من الدول الأعضاء، وهو ما كان سيؤدي إلى تصعيد العلاقات بين حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، التي تلعب دورا أساسيا في الحلف.

وفي 24 و 25 يونيو، يجتمع قادة الحلف العسكري في لاهاي لمناقشة إنفاقهم الدفاعي.

ويطالب ترامب بأن تنفق الدول الأعضاء في حلف الناتو نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. ورد الأمين العام للحلف مارك روته بصيغة تسوية تتمثل في إنفاق 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش و5ر1% للبنية التحتية مثل الطرق أو الموانئ والتي يمكن أن تكون ذات صلة بالدفاع.

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كارولين ليفيت حلف شمال الأطلسي قمة الناتو البيت الأبيض
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