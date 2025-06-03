صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 139 موقعا بإسرائيل

وكالات

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 139 موقعا بإسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري أنه اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن جنديا قتل وأصيب آخرون في حي الشجاعية بشمال قطاع غزة.

وذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن مسيرة تابعة لمقاتلي حماس ألقت قنبلة على جنود في الحي، "وسط اشتباكات عنيفة مستمرة".