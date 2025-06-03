إعلان

صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 139 موقعا بإسرائيل

10:26 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

صفارات الإنذار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 139 موقعا بإسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.
كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري أنه اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن جنديا قتل وأصيب آخرون في حي الشجاعية بشمال قطاع غزة.
وذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن مسيرة تابعة لمقاتلي حماس ألقت قنبلة على جنود في الحي، "وسط اشتباكات عنيفة مستمرة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اطلاق صاروخ من اليمن اليمن الحوثيون صافرات الإنذار الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انفعال رانيا ياسين وسيارة إلهام شاهين.. صور ومشاهد جنازة الفنانة سميحة أيوب
الطريق إلى البرلمان| مجدي الجلاد يكشف عن فرص حزب النور في البرلمان المقبل