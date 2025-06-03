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الخارجية الأمريكية: إسرائيل تحقق بإطلاق النار على طالبي المساعدات

09:47 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

توزيع مساعدات غزة

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وكالات

قالت الخارجية الأمريكية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه يحقق في إطلاق النار على غزيين من الباحثين عن الغذاء قرب مركز لتوزيع المساعدات.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ستتولى متابعة هذا التحقيق.

كان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قال إن توزيع المساعدات في غزة أصبح فخا مميتا.

وأضاف المفوض العام، أنه يجب أن يكون تسليم وتوزيع المساعدات آمنا ولا يمكن القيام بذلك في غرة إلا عبر الأمم المتحدة.

وتابع، أنه يجب على إسرائيل رفع الحصار والسماح للأمم المتحدة بوصول آمن ودون عوائق لإدخال المساعدات.

كانت الوكالة أفادت الأحد، بأنها تمتلك القدرة على توصيل المساعدات بأمان على نطاق واسع في قطاع غزة .

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