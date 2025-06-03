مصر تهنئ البحرين على انتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي

كتبت- أسماء البتاكوشي:



أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تهانيها لمملكة البحرين الشقيقة بمناسبة انتخابها لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026- 2027، وذلك خلال الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، والتي حظيت فيها البحرين بدعم واسع وعدد كبير من الأصوات.



وأكدت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذا الفوز يعكس الثقة الدولية الواسعة في البحرين ونهجها الدبلوماسي المتزن، ويجسد المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها المملكة.



وأعربت مصر عن ثقتها الكاملة بأن البحرين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ستؤدي دورًا فاعلًا في دعم السلم والأمن الدوليين، وستكون صوتًا عربيًا مسؤولًا يعكس تطلعات الأمة العربية ويدافع عن مصالحها في هذا المحفل الدولي البارز.



وأشادت مصر بما وصفته بـ"الانتخاب المستحق"، معتبرة أن وجود البحرين في مجلس الأمن سيعزز من حضور الدول العربية على الساحة الدولية، ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.





