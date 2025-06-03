إعلان

مصر تهنئ البحرين على انتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي

09:31 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

البحرين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي:


أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تهانيها لمملكة البحرين الشقيقة بمناسبة انتخابها لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026- 2027، وذلك خلال الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، والتي حظيت فيها البحرين بدعم واسع وعدد كبير من الأصوات.


وأكدت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذا الفوز يعكس الثقة الدولية الواسعة في البحرين ونهجها الدبلوماسي المتزن، ويجسد المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها المملكة.


وأعربت مصر عن ثقتها الكاملة بأن البحرين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ستؤدي دورًا فاعلًا في دعم السلم والأمن الدوليين، وستكون صوتًا عربيًا مسؤولًا يعكس تطلعات الأمة العربية ويدافع عن مصالحها في هذا المحفل الدولي البارز.


وأشادت مصر بما وصفته بـ"الانتخاب المستحق"، معتبرة أن وجود البحرين في مجلس الأمن سيعزز من حضور الدول العربية على الساحة الدولية، ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحرين مجلس الأمن الدولي مملكة البحرين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انفعال رانيا ياسين وسيارة إلهام شاهين.. صور ومشاهد جنازة الفنانة سميحة أيوب