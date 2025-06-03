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الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة سلحت إسرائيل وتدعي أننا نهدد المنطقة

09:19 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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وكالات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لإثارة الفتنة والتفرقة داخل إيران، مشددًا على أن هذه المحاولات لن تحقق أهدافها.

وقال "بزشكيان" في تصريحات له، إن الولايات المتحدة هي التي سلحت إسرائيل بمختلف أنواع الأسلحة، في حين تتهم إيران زورًا بأنها تهدد استقرار المنطقة، مضيفًا أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها النووية سواء بالتهديد أو التحفيز، وأنها ستقوض جميع مؤامرات الأعداء.

كما أكد الرئيس الإيراني، رغبته في تحقيق السلام والأمن في المنطقة، نافياً أن تكون إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن المطالب بالتخلي عن القدرات النووية الإيرانية تتجاهل الأدوار الحيوية لهذه القدرات في مجالات الصناعة والزراعة والصحة، مؤكدًا رفض بلاده لأي ظلم في هذا الصدد.

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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة إسرائيل إيران
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