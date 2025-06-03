وكالات



صرّحت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، قد بعث مقترحاً مفصلاً إلى إيران بشأن الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب يأمل أن توافق طهران على هذا المقترح.



وحذرت "ليفيت" في مؤتمر صحفي، من "عواقب وخيمة" قد تواجهها إيران في حال عدم موافقتها على مقترح ويتكوف، دون أن تكشف عن تفاصيل تلك العواقب.



وفي السياق الحرب الأوكرانية أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن الرئيس ترامب مستعد لاستخدام العقوبات ضد روسيا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مؤكداً في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "قطعت شوطاً كبيراً" في التعامل مع الصراع القائم في أوكرانيا.



وأعرب البيت الأبيض عن تفاؤل الرئيس ترامب إزاء التقدم الذي تحقق مؤخراً في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفاً أنه سيشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة.