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البيت الأبيض: سنحاسب منفذ هجوم كولورادو بأقصى ما ينص عليه القانون

08:58 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

البيت الأبيض

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وكالات

علق البيت الأبيض بشأن الهجوم الذي وقع في بولدر بولاية كولورادو أمس الإثنين، حيث أكد أن منفذ الهجوم سيُحاسب بأقصى ما ينص عليه القانون.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس دونالد ترامب يعتبر الهجمات المعادية للسامية أعمالًا إرهابية تستوجب التعامل معها بكل حزم.، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية ستواصل النظر في كافة الخطوات الممكن اتخاذها للقضاء على العنف الذي يستهدف الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أكد البيت الأبيض أن السلطات لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهاب، مشيرًا إلى أن منتهكي القانون، بمن فيهم الطلاب الدوليون، سيظلون عرضة لرفض أو إلغاء تأشيراتهم.


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البيت الأبيض ترامب الولايات المتحدة
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