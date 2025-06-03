قصف مدفعي إسرائيلي على حي الشجاعية وشرقي مدينة غزة

وكالات

قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف حي الشجاعية والمناطق الشرقية بمدينة غزة، في ظل حديث مصادر إعلامية إسرائيلية عن "حادث أمني صعب" بالحي أصيب فيه جنود إسرائيليون.

كان مسؤول الفريق الطبي النرويجي في قطاع غزة قال إن إسرائيل تستقطب الناس لتسلم المساعدات ثم تقتلهم، مؤكدًا أن ما تفعله إسرائيل بشأن توزيع المساعدات غير مسبوق.

وأضاف مسؤول الفريق الطبي النرويجي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن السؤال المطروح لماذا لا يستطيع أحد وضع حد لسلوك إسرائيل؟، مشيرًا إلى أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهك الحقوق بشكل منهجي.

وأشار مسؤول الفريق الطبي النرويجي إلى أن حكومات العالم متواطئة مع ما يحدث في غزة، مؤكدًة أن التضامن مع غزة واجب.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ممارسة انتهاكاته المستمرة في قطاع غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 54 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتعدى على حقوق الفلسطينيين.