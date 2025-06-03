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الفريق الطبي النرويجي في غزة: لماذا لا يستطيع أحد وضع حد لسلوك إسرائيل؟

07:50 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

قطاع غزة

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وكالات

قال مسؤول الفريق الطبي النرويجي في قطاع غزة إن إسرائيل تستقطب الناس لتسلم المساعدات ثم تقتلهم، مؤكدًا أن ما تفعله إسرائيل بشأن توزيع المساعدات غير مسبوق.

وأضاف مسؤول الفريق الطبي النرويجي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن السؤال المطروح لماذا لا يستطيع أحد وضع حد لسلوك إسرائيل؟، مشيرًا إلى أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهك الحقوق بشكل منهجي.

وأشار مسؤول الفريق الطبي النرويجي إلى أن حكومات العالم متواطئة مع ما يحدث في غزة، مؤكدًة أن التضامن مع غزة واجب.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ممارسة انتهاكاته المستمرة في قطاع غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 54 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتعدى على حقوق الفلسطينيين.

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غزة قطاع غزة إسرائيل
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