تايوان تحث بكين على تحمل المسؤولية عن مذبحة ميدان تيانانمن عام 1989

تايبيه - (أ ب)

دعت تايوان الصين اليوم الثلاثاء، إلى تحمل المسؤولية عن مذبحة ميدان تيانانمن عام 1989، عشية الذكرى السنوية الـ 36 للقمع المميت للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في بكين.

كما حث مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، وهو الهيئة العليا المسؤولة عن الشؤون الصينية، الحزب الشيوعي الصيني على احترام حقوق الإنسان الأساسية وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية وإعادة السلطة إلى الشعب.

ومنذ منتصف أبريل 1989، طالب عشرات الآلاف من المتظاهرين بقيادة الطلاب بالديمقراطية والإصلاحات الحكومية في ميدان تيانانمن المركزي في بكين.

وانتهت الاحتجاجات بحمام دم في 4 يونيو عندما نشرت الحكومة الصينية الجيش لقمع المظاهرات، وهو موضوع لا يزال محظورا في الصين، حتى بعد عقود من الزمن.

وتقام في تايبيه فعالية بإضاءة الشموع غدا الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية الـ36 لمأساة تيانانمن.

وقالت منظمة "المدرسة الجديدة للديمقراطية" المشاركة في تنظيم الفعالية إن إرث مذبحة ميدان تيانانمن يواصل فضح الحكم الاستبدادي للحزب الشيوعي الصيني، مشيرة إلى القمع الصيني في هونج كونج و شينجيانج وأماكن أخرى.

ودعت المنظمة المواطنين إلى الاتحاد في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية.