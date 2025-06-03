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المكتب الأممي للشؤون الإنسانية: لا ينبغي أن يخاطر الناس بحياتهم للحصول على الطعام

06:55 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

توزيع مساعدات غزة

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وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، قوله إنه لا ينبغي أن يخاطر الناس بحياتهم للحصول على الطعام في غزة، مؤكدًا: "لا يمكننا أن نكون جزءا من خطة تعرض الناس للخطر".

وأفادت الصحيفة عن المصدر ذاته قوله إن شركة الأمن الأمريكية والجيش الإسرائيلي واجها مشاكل في التنسيق بشأن مساعدات غزة، مشيرًة إلى أن الشركة الأمريكية حاولت تطبيق دروس من العراق وأفغانستان لا تنطبق بالضرورة على غزة.

ويعاني الفلسطينيين من نقص المساعدات الإنسانية في القطاع، حيث ينتهج الجيش الإسرائيلي سياسية التجويع للشعب الفلسطيني، ما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات أثناء محاولتهم الحصول على طعام.

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مساعدات غزة الأمم المتحدة غزة
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