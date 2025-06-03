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برنامج الأغذية يدين هجوما على قافلة إغاثة بشمال دارفور راح ضحيته 5 قتلى

06:45 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

برنامج الأغذية العالمي

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وكالات

أدان برنامج الأغذية العالمي واليونيسف هجوما على قافلة إغاثة بشمال دارفور الليلة الماضية راح ضحيته 5 قتلى، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر كذلك عن إحراق شاحنات وتضرر مساعدات إنسانية حيوية.

وأكد البرنامج في بيان له، أن القافلة المؤلفة من 15 شاحنة كانت تحاول إيصال مساعدات غذائية لمدينة الفاشر، مضيفًا: "حددنا مسار القافلة مسبقا وأبلغنا كل الأطراف بموقع الشاحنات".

وشدد برنامج الأغذية على ضرورة حماية قوافل الإغاثة ونطالب أطراف النزاع بالسودان بتسهيل مرورها، مطالبًا بوقف فوري للهجمات على العاملين في المجال الإنساني ومرافقهم ومركباتهم.

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اليونيسف برنامج الأغذية العالمي قافلة إغاثة دارفور مساعدات إنسانية
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