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الصين: العلاقات مع أمريكا على مفترق طرق حرج

06:31 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

أمريكا والصين

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزير الخارجية الصيني وانج يي، الثلاثاء، إن العلاقات الأمريكية الصينية على مفترق طرق حرج.

وأكد يي، أن على واشنطن إيجاد الظروف الضرورية لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح، مشددا على أن التعاون والحوار بين واشنطن وبكين هما الخيار الوحيد الصحيح.

وأوضح يي، أن الاحترام المتبادل متطلب رئيس في العلاقات الأمريكية الصينية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن مصادر قولها، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم توسيع نطاق القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا الصيني من خلال قواعد جديدة تستهدف أيضا فروع الشركات التي تخضع للقيود الأمريكية.

وقالت المصادر: إن مسؤولي الإدارة يعكفون على صياغة قاعدة ستسمح بفرض اشتراطات الحصول على التراخيص الحكومية لعقد صفقات مع أي شركة مملوكة بنسبة الأغلبية لشركة خاضعة للعقوبات بالفعل.

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