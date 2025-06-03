بكاء وصراخ فلسطيني بعد تعرضه للحرق أثناء حصوله على الطعام |فيديو

وكالات

أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض طفل فلسطيني للإصابة بالحروق أثناء انتظاره للحصول على بعض المساعدات الغذائية في غزة.

وظهر في الفيديو الطفل الفلسطيني واقفًا في أول الطابور، وقد انسكب عليه العدس الساخن أكثر من مرة في محاولته للحصول على العدس من أجل عائلته في غزة، وسط زحام الجائعين أمام إحدى التكيات.

طفل يتعرض لحروق بعد سكب طعام جراء التدافع في غزة#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/8XHfY0uDR6 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 3, 2025

وتشهد مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، وخاصة المدعومة أمريكياً، مأساة إنسانية كبيرة، حيث قُتل وأُصيب العشرات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية والإنسانية.





