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بكاء وصراخ فلسطيني بعد تعرضه للحرق أثناء حصوله على الطعام |فيديو

06:23 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

أطفال غزة

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وكالات

أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض طفل فلسطيني للإصابة بالحروق أثناء انتظاره للحصول على بعض المساعدات الغذائية في غزة.

وظهر في الفيديو الطفل الفلسطيني واقفًا في أول الطابور، وقد انسكب عليه العدس الساخن أكثر من مرة في محاولته للحصول على العدس من أجل عائلته في غزة، وسط زحام الجائعين أمام إحدى التكيات.

وتشهد مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، وخاصة المدعومة أمريكياً، مأساة إنسانية كبيرة، حيث قُتل وأُصيب العشرات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية والإنسانية.


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فلسطين غزة المساعدات الغذائية
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