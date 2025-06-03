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بالفيديو.. الرسالة الأخيرة للمصري منفذ الهجوم على مسيرة مؤيدة للاحتلال بمدينة كولورادو بأمريكا

05:44 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

منفذ هجوم كولورادو

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وكالات

انتشر مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، للمصري منفذ الهجوم على مسيرة مؤيدة للاحتلال بمدينة كولورادو بأمريكا، والذي يدعى محمد سليمان ويبلغ من العمر 45 عامًا.

وقال محمد سليمان في مقطع الفيديو المصور: "أمي زوجتي أولادي إخوتي أهلي أشهد الله وأشهدكم أن الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إلى منكم ومن الدنيا وما فيها.. في أمان الله".



كشفت السلطات الأمريكية عن تفاصيل تتعلق بالمشتبه به في هجوم وقع بالقرب من تظاهرة مؤيدة لإسرائيل في منطقة بيرل ستريت الشهيرة بمدينة بولدر، وأسفر عن إصابة ستة أشخاص.

وأوضحت السلطات أن منفذ الهجوم يُدعى محمد صبري سليمان، مصري الجنسية، ويبلغ من العمر 45 عامًا. وأضافت أنه دخل الأراضي الأمريكية قبل عامين، وانتهت صلاحية تأشيرته، ويقيم حالياً بصورة غير قانونية.

من جانبه، أعلن المدعي العام لمقاطعة بولدر، مايكل دوجرتي، أن محمد سليمان قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 384 عامًا، في حال إدانته بـ16 تهمة شروع في القتل من الدرجة الأولى.

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منفذ هجوم كولورادو محمد سليمان
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