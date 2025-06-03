وكالات



انتشر مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، للمصري منفذ الهجوم على مسيرة مؤيدة للاحتلال بمدينة كولورادو بأمريكا، والذي يدعى محمد سليمان ويبلغ من العمر 45 عامًا.



وقال محمد سليمان في مقطع الفيديو المصور: "أمي زوجتي أولادي إخوتي أهلي أشهد الله وأشهدكم أن الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إلى منكم ومن الدنيا وما فيها.. في أمان الله".

"إلى أهلي.. الله ورسوله والجــهاد في سبيله أحبّ إليَّ منكم ومن الدنيا وما فيها".. مقطع فيديو متداول لوصية المصري "محمد سليمان" منفذ الهجوم على مسيرة مؤيدة للاحتلال بمدينة بولدر، كولورادو بأمريكا pic.twitter.com/JvnpnzFiJ1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 3, 2025





كشفت السلطات الأمريكية عن تفاصيل تتعلق بالمشتبه به في هجوم وقع بالقرب من تظاهرة مؤيدة لإسرائيل في منطقة بيرل ستريت الشهيرة بمدينة بولدر، وأسفر عن إصابة ستة أشخاص.



وأوضحت السلطات أن منفذ الهجوم يُدعى محمد صبري سليمان، مصري الجنسية، ويبلغ من العمر 45 عامًا. وأضافت أنه دخل الأراضي الأمريكية قبل عامين، وانتهت صلاحية تأشيرته، ويقيم حالياً بصورة غير قانونية.



من جانبه، أعلن المدعي العام لمقاطعة بولدر، مايكل دوجرتي، أن محمد سليمان قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 384 عامًا، في حال إدانته بـ16 تهمة شروع في القتل من الدرجة الأولى.