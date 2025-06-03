وكالات

قالت النائبة بالبرلمان الأوروبي ريما حسن، الثلاثاء، إنها تتوقع أن تتعرض سفينة التضامن المتجهة إلى غزة لهجوم إسرائيلي، مؤكدة أن "نتضامن بشدة مع غزة ومتحدون ضد أي محاولة هجوم على سفينتنا".

وأشارت حسن، إلى أن فريق السفينة والمسؤولين عنها مستعدون لمواجهة أي سيناريو يستهدفها، معربة عن تمسكها بالعمل الذي تقوم به للتضامن مع غزة.

وأوضحت حسن، أن المسؤولين عن السفينة يتواصلون مع جهات كثيرة حتى يضمنوا أمنها وسلامتها، مضيفة "نواجه خطرا ولكنه لا يقارن بما يمر به الفلسطينيون في غزة".

وأكد عضو تحالف أسطول الحرية مكويفا باترلي، أن أي هجوم على السفينة سيكون انتهاكا للقانون الإنساني، موضحا أن فريقه يتواصل مع العديد من هيئات الأمم المتحدة وهناك دعم قانوني لهم.

وشدد باترلي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الصمت على ما يحدث في غزة تواطؤ، مضيفا "خذلنا أطفال فلسطين وهذا يجب أن يتغير".