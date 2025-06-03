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أول ظهور علني لماكرون وزوجته بعد صفعة الطائرة "فيديو وصور"

04:57 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
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وكالات

في أول ظهور علني لهما بعد انتشار فيديو "واقعة الصفعة"، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، الأحد، بعثة نادي باريس سان جيرمان في قصر الإليزيه، احتفاءً بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة في المباراة النهائية.

ووصف ماكرون التتويج الأوروبي بأنه "يوم مجيد لباريس سان جيرمان"، مضيفًا: "برافو، كلنا فخورون، باريس عاصمة أوروبا"، مشيدًا بالأداء "الاستثنائي" الذي قدّمه الفريق، وموجهاً شكره للاعبين الذين "رفعوا اسم العاصمة الفرنسية على قمة كرة القدم الأوروبية".

ويأتي هذا الظهور بعد أيام من انتشار مقطع فيديو أثار جدلاً واسعًا، يظهر لحظة محرجة للرئيس الفرنسي تلقى فيها صفعة مفاجئة من زوجته بريجيت على باب الطائرة الرئاسية، أثناء وصولهما إلى فيتنام ضمن جولة رسمية في جنوب شرق آسيا.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، وقعت الحادثة عند استعداد الزوجين لمغادرة الطائرة، حيث رصدت الكاميرات صفعة سريعة من بريجيت لماكرون، دون معرفة ملابسات الموقف بدقة، ما أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل.

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ماكرون وزوجته صفعة الطائرة واقعة الصفعة إيمانويل ماكرون
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