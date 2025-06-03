روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدة أندرييفكا في سومي الأوكرانية

موسكو - (د ب أ)



قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن قواتها استولت على بلدة أندرييفكا في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، بينما تواصل روسيا التقدم في المنطقة.

ولم تؤكد أوكرانيا حتى الآن فقدان البلدة أكثر من 20 كيلومترا من العاصمة الإقليمية سومي.

وما زال مراقبون بالجيش الأوكراني يصنفون أندرييفكا، الواقعة في محيط الجبهة، ضمن المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.



ووفقا للمراقبين، استولت القوات الروسية على ما يربو على 120 كيلومترا مربعا في المنطقة الحدودية منذ مارس.

وأشار أحدث تقرير لمعهد دراسة الحرب الذي يقع مقره في واشنطن، إلى أن الجيش الروسي يبدو أنه يكثف جهوده لتوسيع خط الجبهة شمال منطقة سومي إلى جانب ثلاثة محاور للتقدم.