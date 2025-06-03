الصحة العالمية: هناك استهداف منهجي للمنظومة الصحية بغزة

وكالات

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير،، الثلاثاء، أن هناك استهداف منهجي للمنظومة الصحية في غزة لحرمان السكان من الرعاية.

وأشار ليندماير، إلى أنه يجب وقف الأعمال العدائية بغزة وضمان وصول المساعدات دون عوائق، مضيفا "نحتاج إلى وقف إطلاق النار بغزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الطبية".

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى المبادرة فورا بالتبرع بالدم.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "نهيب بجميع من يملك القدرة على التبرع بالدم، المبادرة فورًا بالتوجه إلى مجمع الشفاء الطبي، فهناك من ينتظر قطرة أمل تنقذ حياته".

وكانت الوزارة أفادت باستشهاد 27 شخصا، على الأقل، وإصابة نحو 90 آخرين في هجوم إسرائيلي استهدف مدنيين قرب نقطة توزيع مساعدات غربي مدينة رفح جنوب القطاع ، مشيرة إلى أن العديد من الجرحى في حالات حرجة، ما يثير مخاوف من ارتفاع الحصيلة في الساعات المقبلة.

ووقع الهجوم في منطقة تعرف باسم "منطقة العلم"، حيث كان يتجمع عشرات المواطنين للحصول على مساعدات إنسانية، تقول منظمات إغاثية إنها حيوية في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية بسبب استمرار العمليات العسكرية والحصار المشدد.

وتواجه غزة واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في تاريخها، في ظل استمرار الحصار واشتداد العمليات العسكرية منذ أكثر من سنة ونصف. ويعاني غالبية السكان من نقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، فيما تضاعفت أعداد النازحين داخليا إلى مستويات غير مسبوقة.

وتعتبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أبرز الجهات المسؤولة عن إيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وتواجه الوكالة تحديات متزايدة، أبرزها صعوبة الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة وتصاعد المخاوف من استهداف طواقمها أو مراكز توزيعها. وقد دعت الأمم المتحدة مرارا إلى ضمان مرور المساعدات بشكل آمن ومنتظم، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وتحذر منظمات حقوقية وإنسانية من أن استمرار عرقلة المساعدات قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أوسع، لا سيما في المناطق الجنوبية من القطاع حيث يتركز عدد كبير من النازحين.