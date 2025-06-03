نيجيريا.. مقتل 22 شخصًا بهجمات متزامنة في ولاية بينو

أبوجا (نيجيريا) - (أ ب)

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 20 شخصًا لقوا حتفهم في هجمات متزامنة نفذها مسلحون مجهولون على عدة مجتمعات محلية في ولاية بينو الواقعة في وسط نيجيريا.

وقالت أوديم إديت، المتحدثة باسم شرطة الولاية اليوم الثلاثاء، إن الهجمات وقعت ليلة أمس الأول الأحد في مناطق تابعة لمقاطعتي جوير ويست وآبا.

وأشارت إديت إلى مقتل 12 شخصًا في آبا، في حين لقي 10 آخرون حتفهم في جوير ويست.

وأضافت أن خمسة أشخاص مصابين يتلقون العلاج في أحد المستشفيات المحلية.

غير أن تقارير محلية أشارت إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز 30 شخصا.

يشار إلى أن الشرطة النيجيرية عادة ما تقوم بتقديم تقديرات أولية أقل من الأرقام التي يعلنها شهود عيان أو مسؤولون محليون في مثل هذه الهجمات.