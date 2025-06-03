إعلان

نيجيريا.. مقتل 22 شخصًا بهجمات متزامنة في ولاية بينو

04:19 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

نيجيريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أبوجا (نيجيريا) - (أ ب)

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 20 شخصًا لقوا حتفهم في هجمات متزامنة نفذها مسلحون مجهولون على عدة مجتمعات محلية في ولاية بينو الواقعة في وسط نيجيريا.

وقالت أوديم إديت، المتحدثة باسم شرطة الولاية اليوم الثلاثاء، إن الهجمات وقعت ليلة أمس الأول الأحد في مناطق تابعة لمقاطعتي جوير ويست وآبا.

وأشارت إديت إلى مقتل 12 شخصًا في آبا، في حين لقي 10 آخرون حتفهم في جوير ويست.

وأضافت أن خمسة أشخاص مصابين يتلقون العلاج في أحد المستشفيات المحلية.

غير أن تقارير محلية أشارت إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز 30 شخصا.

يشار إلى أن الشرطة النيجيرية عادة ما تقوم بتقديم تقديرات أولية أقل من الأرقام التي يعلنها شهود عيان أو مسؤولون محليون في مثل هذه الهجمات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيجيريا مقتل اشخاص ولاية بينو الشرطة النيجيرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موعد بدء تنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2025
شجاعة في قلب النار.. قصة سائق ضحى بجسده لحماية الآلاف بالعاشر من رمضان- فيديو وصور
أداء القطاع الخاص بمصر يتباطأ إلى أقل وتيرة في 3 أشهر بمايو
النقل تدرس فرض غرامة 3 آلاف جنيه لحماية مسار الأتوبيس الترددي
سيدة المسرح في ذمة الله.. وفاة الفنانة سميحة أيوب داخل شقتها بالزمالك