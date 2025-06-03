وكالات

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد السودانيين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم قد تجاوز حاجز أربعة ملايين لاجئ، مع نهاية يوم الإثنين الماضي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، يوجين بيون، خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف اليوم الثلاثاء، أن الأرقام الأخيرة تعكس تصاعداً مقلقاً في وتيرة النزوح خارج السودان، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وتفاقم العنف.

ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في كلمته خلال مؤتمر للحوكمة والتنمية الإفريقية انعقد في المغرب، الوضع في السودان بأنه "أسوأ كارثة إنسانية في العالم"، مشدداً على أن المجتمع الدولي مطالب بتحرك أكثر جدية.

ولا تقتصر المأساة السودانية على من فرّوا إلى الخارج، إذ تشير تقديرات المفوضية إلى أن هناك نحو 9 ملايين نازح داخلي، اضطروا لترك منازلهم بحثًا عن الأمان داخل حدود البلاد، ليصل إجمالي المتضررين من النزاع إلى مستويات غير مسبوقة.

وتعود جذور الأزمة إلى اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، مما أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة وانزلاق البلاد إلى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في المنطقة.