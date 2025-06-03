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رسالة خاصة من محمد بن راشد لـ 19 مليون مصري

03:30 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم

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وكالات

في رسالة محبة وتقدير، وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحية خاصة لمصر قيادة وشعبًا، مشيدًا بالمشاركة الاستثنائية للطلاب المصريين في النسخة الأخيرة من "تحدي القراءة العربي"، أكبر مسابقة للقراءة في العالم العربي.

وأكد بن راشد، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن أكثر من 19 مليون طالب مصري من مختلف المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، شاركوا في هذا الحراك الثقافي الضخم.

وكتب قائلاً: "احتفلت جمهورية مصر العربية بمشاركتها القياسية في تحدي القراءة العربي.. المسابقة القرائية الأكبر في العالم، حيث شارك أكثر من 19 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في هذا الحراك الثقافي".

وأضاف: "تحياتنا لقيادة مصر.. وتقديرنا لطلاب مصر.. وشكرنا لجميع القائمين على التعليم في مصر.. وتهانينا للفائزين من جمهورية مصر.. وننتظرهم في شهر أكتوبر القادم بإذن الله في دبي لنحتفي بهم مع إخوانهم من دول العالم العربي".

ويعد "تحدي القراءة العربي" من أبرز المبادرات الثقافية التي أطلقتها الإمارات، بهدف تعزيز عادة القراءة لدى النشء العربي، وإعادة إحياء مكانة المعرفة في وجدان الأجيال القادمة.

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