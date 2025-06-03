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الترحيل والمنع 10 سنوات من دخول السعودية للمقيمين المخالفين لأنظمة الحج

03:05 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

وزارة الداخلية السعودية

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الرياض -(د ب أ)

قالت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مشددةً على أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج.

وأهابت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم، بـ "الجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات".

وكثفت السلطات السعودية حملاتها الأمنية والتنظيمية لمنع الحجاج غير النظاميين من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قبل أسابيع من انطلاق موسم الحج للعام الجاري.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه المملكة إلى تجنب الاختلالات التي تكررت في مواسم سابقة، وتعزيز كفاءة التنظيم .

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن أكثر من 135 ألف شخص حاولوا أداء المناسك العام الماضي دون الحصول على تصاريح رسمية، كما رُصدت حالات تكدس واختراق للمخيمات، ما دفع الجهات المعنية إلى مراجعة أنظمة الدخول والتشديد على نقاط الفرز الأمنية حول العاصمة المقدسة.

وأكدت الداخلية السعودية، في بيانات متتالية، أن أداء الحج بدون تصريح يعد مخالفة جسيمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة، فضلاً عن الترحيل والمنع من دخول المملكة.

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