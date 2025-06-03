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عون: لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات "من دولة إلى دولة" مع إيران

02:57 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

جوزاف عون

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بيروت- (د ب أ)

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الثلاثاء، أن "لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات من دولة إلى دولة مع إيران".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله، خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "الحوار الداخلي هو المدخل لكل المسائل المختلف عليها، وكذلك الحوار بين الدول بعيداً من العنف".

وأكد الرئيس أن" إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان من الأولويات التي نعمل عليها مع الحكومة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وفق القوانين المرعية الإجراء".

بدوره، أعلن ‏وزير الخارجية الإيراني "دعم بلاده استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه والجهود التي يبذلها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارعراقجي إلى أن" دعم إيران للبنان يأتي في إطار العلاقات الجيدة بين البلدين ومبدأ عدم التدخل في السياسة الداخلية"، معربا عن دعم إيران "للحوار الوطني في لبنان بين الطوائف والمجموعات والاتجاهات المختلفة".

ووصل عراقجي إلى بيروت قادما من مصر، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين.

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جوزاف عون بيروت إيران لبنان
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