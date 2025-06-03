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وزير الخارجية: ندعم تحقيق التهدئة بين الهند وباكستان

02:55 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

بدر عبد العاطي خلال استقباله وفد برلماني من الهند

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، موقف مصر الداعم لتحقيق التهدئة بين الهند وباكستان بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا.

وقال عبد العاطي، خلال استقباله اليوم وفدا برلمانيا رفيع المستوى من الهند يزور مصر حاليا، إن القاهرة "تابعت بقلق بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة، مشددًا على ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين، وأهمية العمل على حل الخلافات العالقة بين الجانبين عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية".

وصرح المتحدث باسم الخارجية السفير تميم خلاف، في بيان صحفي، بأن عبد العاطي أعرب عن قلق مصر إزاء انتشار ظاهرة الإرهاب التي باتت تشكل أحد أخطر التهديدات الأمنية التي تواجه الإنسانية، مشيراً إلى تبني مصر لمقاربه متكاملة في مواجهة تلك الظاهرة.

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية التهدئة بين الهند وباكستان وفد برلماني من الهند يزور مصر ستقرار في منطقة جنوب آسيا وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
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