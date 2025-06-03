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وزير خارجية إيران يؤكد دعم بلاده لفرض سيادة لبنان على كامل أراضيه

02:01 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية في إيران

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(وكالات)

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، أن طهران متمسكة بتعزيز علاقاتها مع لبنان على أساس "الاحترام المتبادل" و"عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وقال عراقجي في المؤتمر الصحفي، إن "هناك إرادة مشتركة بين طهران وبيروت لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات"، مشددًا على أن بلاده تتطلع إلى إقامة علاقات بناءة مع لبنان دون فرض أجندات أو التدخل في شؤونه.

وفي إشارة إلى النزاع القائم بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، أعلن وزير الخارجية الإيراني دعم بلاده للجهود اللبنانية "الدبلوماسية لإخراج إسرائيل من الأراضي المحتلة"، مجددًا وقوف إيران إلى جانب "حقوق لبنان وسيادته الكاملة".

وفي الشأن الداخلي اللبناني، عبر عراقجي عن تأييد طهران لـ"الحوار الوطني" بين مختلف القوى اللبنانية، مؤكداً أن المصالحة والحوار هما السبيل لتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية التي يواجهها البلد.

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عباس عراقجي عباس عراقجي بالمؤتمر الصحفي دعم إيران لفرض سيادة لبنان وزير الخارجية الإيراني زيارة عباس عراقجي للبنان
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