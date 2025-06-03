القاهرة- مصراوي:

تناول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الإثنين، العشاء في مطعم بمنطقة الحسين في القاهرة، برفقة ثلاثة من وزراء الخارجية المصريين السابقين، هم: عمرو موسى، نبيل فهمي، ومحمد العرابي.

اللقاء جاء على هامش زيارة رسمية يجريها عراقجي إلى مصر، وشملت لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

ونشر الوزير الإيراني صورة من العشاء على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وعلق قائلًا إنه أجرى "مناقشات مفيدة للغاية" مع الوزراء المصريين السابقين، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء ضمن جولة سياحية في منطقة القاهرة الفاطمية، شملت زيارة مسجد الإمام الحسين وأداء صلاتي المغرب والعشاء داخله.

وفي تغريدته، قال عراقجي: "سعيد بتواجدي في القاهرة مرة أخرى. كانت لدي لقاءات مهمة للغاية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي وزير الخارجية بدر عبد العاطي. بعد سنوات طويلة، دخلت الدبلوماسية بين إيران ومصر مرحلة جديدة".

وأشار إلى أن مستوى "التفاعل والتعاون السياسي، والثقة المتبادلة، غير مسبوق"، مؤكدًا أن إيران ومصر تتحملان مسؤولية مشتركة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، باعتبارهما دولتين ذاتي حضارة وثقل سياسي في المنطقة.

إنني سعيد بتواجدي في القاهرة مرةً أخرى. لقد كانت لدي لقاءات مهمة للغاية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعالي وزير الخارجية بدر عبد العاطي. بعد سنواتٍ طويلة، دخلت الدبلوماسية بين إيران ومصر مرحلةً جديدة. مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والأهم من ذلك مستوى الثقة والاطمئنان في… pic.twitter.com/aN3VdWs53S — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 3, 2025

زيارته إلى مصر شهدت كذلك عقد مباحثات ثلاثية في مقر وزارة الخارجية، شارك فيها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد وزير الخارجية دعم القاهرة لتسوية سلمية للملف النووي الإيراني، محذرًا من أن التصعيد العسكري لا يخدم الاستقرار في الشرق الأوسط، ومؤكدًا أن أي صراع عسكري ستدفع ثمنه جميع الأطراف.