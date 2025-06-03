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مصر تؤكد أهمية الالتزام بقوانين السفر والإقامة حول العالم

01:23 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضرورة التزام المواطنين المصريين بكافة القوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة في الدول المختلفة، مشددة على أن احترام تلك القوانين يأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق وسلامة مواطنيها بالخارج.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القوانين المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب تختلف من دولة لأخرى، وأي مخالفة لتلك القوانين قد تترتب عليها تبعات قانونية مثل فرض الغرامات، أو إنهاء الإقامة، أو حتى الترحيل والمنع من دخول الدولة مستقبلاً.

كما دعت الخارجية المواطنين المصريين إلى ضرورة الالتزام التام بمدة التأشيرة الممنوحة، وتجنب تجاوز فترة الإقامة المحددة، لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية.

ورغم ثقة الوزارة في وعي المواطنين المصريين والتزامهم بالقوانين والإجراءات المعمول بها في الدول التي يقيمون أو يسافرون إليها، فإنها شددت على أهمية احترام قوانين الدول المضيفة، باعتباره مبدأ راسخاً تحرص الدولة المصرية على تعزيزه لدى أبنائها بالخارج.

واختتمت وزارة الخارجية والهجرة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تقديم كل أشكال الدعم والرعاية للمصريين في الخارج، بما يضمن حماية مصالحهم وحقوقهم القانونية، في إطار من الاحترام المتبادل مع مختلف دول العالم.

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وزارة الخارجية والهجرة السفر الإقامة
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