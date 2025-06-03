اختفاء غامض لمقاتلة قيمتها أكثر من 30 مليون يورو

وكالات

في صباح الـ 28 من أبريل 2025، اختفت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" تُقدّر قيمتها بأكثر من 30 مليون يورو، في حادث لا تزال تفاصيله غامضة.

ووفق ما أوردته صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن الطائرة تحطمت في منطقة تشيركاسي الواقعة وسط شرق أوكرانيا، أثناء تنفيذ مهمة قتالية معقدة.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في بيان عبر قناتها على "تلجرام" أن المقاتلة كانت في مهمة لدعم القوات الأوكرانية وصدّ هجوم جوي، مؤكدة أنها "فُقدت خلال أداء المهمة".

رغم ذلك، تبقى الملابسات غير واضحة، خصوصاً في ظل غياب أي معلومات عن وجود اشتباك جوي في تلك المنطقة.

اللواء أوليغ بيترينكو، قائد لواء الهجوم المنفصل الثالث في الجيش الأوكراني، عزا الحادث إلى "الخطأ البشري"، مكتفياً بالقول على شاشة التلفزيون المحلي: "حدث ما لم يكن يجب أن يحدث، ولن أدخل في تفاصيل إضافية".

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية، التي نادرًا ما تعلن عن خسائر في أسطولها من الطائرات المقاتلة، أن لجنة تحقيق تم تشكيلها على الفور للوقوف على ملابسات الحادث.

ورغم عدم وقوع إصابات، نُقل الطيار إلى منشأة طبية لمتابعة حالته الصحية، مع التأكيد على أن حياته ليست في خطر.

في أعقاب الحادث، تداولت بعض قنوات "تلجرام" المحلية فرضية مفادها أن الطائرة ربما أصيبت بنيران صديقة، وذكرت احتمال تعرضها لصاروخ من طائرة "إف-16" في نفس الموقع، في إشارة إلى خلل محتمل في التنسيق أو التشخيص العملياتي أثناء المهمة.