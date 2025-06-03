إعلان

انهيار الحكومة الائتلافية في هولندا بسبب خلاف حول سياسة الهجرة

12:45 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

النائب الشعبوي خيرت فيلدرز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أمستردام- (د ب أ)

انهارت الحكومة الائتلافية الهولندية، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن النائب الشعبوي خيرت فيلدرز انسحاب حزبه من الائتلاف الحاكم في هولندا، بسبب خلاف حول سياسة الهجرة.

وهدد اليميني المتطرف فيلدرز، أمس الأول الأحد، بسحب حزبه "من أجل الحرية" ما لم يوافق الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب على مطالبه باتخاذ موقف صارم تجاه طالبي اللجوء.

وتضمنت خطة حزب "من أجل الحرية"، والتي تتألف من عشر نقاط، تدابير مثل إغلاق الحدود الهولندية أمام طالبي اللجوء، وإغلاق مراكز استقبال طالبي اللجوء، وإنهاء لم شمل أسر اللاجئين المعترف بهم.

ويعد حزب "من أجل الحرية" أكبر حزب في البرلمان الهولندي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب الشعبوي خيرت فيلدرز انهيار الحكومة الائتلافية في هولندا الائتلاف الحاكم في هولندا سياسة الهجرة في هولندا إغلاق الحدود الهولندية أمام طالبي اللجوء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أداء القطاع الخاص بمصر يتباطأ إلى أقل وتيرة في 3 أشهر بمايو
النقل تدرس فرض غرامة 3 آلاف جنيه لحماية مسار الأتوبيس الترددي
سيدة المسرح في ذمة الله.. وفاة الفنانة سميحة أيوب داخل شقتها بالزمالك