انهيار الحكومة الائتلافية في هولندا بسبب خلاف حول سياسة الهجرة

أمستردام- (د ب أ)

انهارت الحكومة الائتلافية الهولندية، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن النائب الشعبوي خيرت فيلدرز انسحاب حزبه من الائتلاف الحاكم في هولندا، بسبب خلاف حول سياسة الهجرة.

وهدد اليميني المتطرف فيلدرز، أمس الأول الأحد، بسحب حزبه "من أجل الحرية" ما لم يوافق الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب على مطالبه باتخاذ موقف صارم تجاه طالبي اللجوء.

وتضمنت خطة حزب "من أجل الحرية"، والتي تتألف من عشر نقاط، تدابير مثل إغلاق الحدود الهولندية أمام طالبي اللجوء، وإغلاق مراكز استقبال طالبي اللجوء، وإنهاء لم شمل أسر اللاجئين المعترف بهم.

ويعد حزب "من أجل الحرية" أكبر حزب في البرلمان الهولندي.